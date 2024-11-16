Повернення до Нормандського формату неприпустиме: Борис Джонсон про спілкування Шольца з Путіним

Про це Джонсон написав у Х.

"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці", - заявив експрем'єр Британії.

Він наголосив, що вважає це "ганебною зрадою реальності – що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна – абсолютно невинна сторона".

Джонсон підкреслив, що єдиний спосіб завершити цю війну – масово і швидко зміцнити позиції України.