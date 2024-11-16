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Головна Війна з Росією Повернення до Нормандського формату неприпустиме: Борис Джонсон про спілкування Шольца з Путіним

Повернення до Нормандського формату неприпустиме: Борис Джонсон про спілкування Шольца з Путіним

Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
12:39
Війна з Росією Борис Джонсон

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію президента України Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори"

Зміст

Про це Джонсон написав у Х.

"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці", - заявив експрем'єр Британії.

Він наголосив, що вважає це "ганебною зрадою реальності – що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна – абсолютно невинна сторона". 

Джонсон підкреслив, що єдиний спосіб завершити цю війну – масово і швидко зміцнити позиції України.

  • Пресслужба уряду Німеччини 15 листопада повідомила, що Шольц і Путін провели перші переговори за два роки. Канцлер ФРН закликав російського диктатора вивести війська з України.
  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його думку, такі розмови не мають сенсу.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Володимир Зеленський
Борис Джонсон
Олаф Шольц
Світ про Україну
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