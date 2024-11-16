Повернення до Нормандського формату неприпустиме: Борис Джонсон про спілкування Шольца з Путіним
Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію президента України Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори"
Про це Джонсон написав у Х.
"Боюся, що Володимир Зеленський абсолютно правий. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецько-нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці", - заявив експрем'єр Британії.
Він наголосив, що вважає це "ганебною зрадою реальності – що Путін розпочав злочинне і невиправдане вторгнення, а Україна – абсолютно невинна сторона".
Джонсон підкреслив, що єдиний спосіб завершити цю війну – масово і швидко зміцнити позиції України.
- Пресслужба уряду Німеччини 15 листопада повідомила, що Шольц і Путін провели перші переговори за два роки. Канцлер ФРН закликав російського диктатора вивести війська з України.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його думку, такі розмови не мають сенсу.
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