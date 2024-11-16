Хто на Заході санкціонував дзвінок Шольца до Путіна: подробиці від Bild

Про це пише німецьке видання Bild.

За інформацією журналістів, дзвінок Шольца до Путіна погодили в межах чотиристоронньої зустрічі між президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Берліні 18 жовтня.

Крім того, у виданні зазначили, що президент України Володимир Зеленський також нібито був поінформований про цю розмову.

Метою розмови було з'ясувати після виборів у США, але до саміту G20 в Ріо-де-Жанейро (18-19 листопада), чи буде Путін готовий сісти за стіл переговорів, пише Bild.

Читайте також: ​Путін зводить нову Берлінську стіну

У пресслужбі німецького уряду заявили, що під час дзвінка Шольц закликав Росію "бути готовою до переговорів з Україною, метою яких є справедливий і тривалий мир".

Зазначимо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова Путіна і Шольца тривала одну годину, пише ТАСС.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори"