Через ранковий обстріл України знеструмлені залізничні ділянки: низка поїздів курсують із затримкою

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.

Так, станом на 09:40 із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:

№51 Запоріжжя — Одеса;

№207 Харків — Одеса;

№25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;

№78 Ковель — Одеса;

№87 Запоріжжя — Ковель;

№59 Харків — Одеса.

Зазначається, що на вказані ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

Перелік затримок можна переглянути на сайті Укрзалізниці.