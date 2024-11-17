Через ранковий обстріл України знеструмлені залізничні ділянки: низка поїздів курсують із затримкою
Унаслідок масованого ворожого обстрілу України уранці 17 листопада сталося знеструмлення декількох залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході країни
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці.
Так, станом на 09:40 із затримкою курсують такі пасажирські поїзди:
- №51 Запоріжжя — Одеса;
- №207 Харків — Одеса;
- №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
- №78 Ковель — Одеса;
- №87 Запоріжжя — Ковель;
- №59 Харків — Одеса.
Зазначається, що на вказані ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.
Перелік затримок можна переглянути на сайті Укрзалізниці.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти розпочали масовану атаку на Україну. У повітря піднялися ворожі стратегічні бомбардувальники, зафіксовано пуски крилатих та балістичних ракет. Під ударом опинилися енергооб'єкти. Еспресо у режимі текстового онлайну слідкувало за подіями.
- Актуальне
- Важливе