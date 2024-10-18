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"Блекаут діючої АЕС – це крок до сценарію Фукусіми": Галущенко провів перемовини з головою Міжнародного енергетичного агентства

Євген Козярін
18 жовтня, 2024 п'ятниця
00:38
Війна з Росією Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко в Парижі провів зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Сторони обговорили  виклики, які російські  атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури створюють для світової ядерної безпеки, а також напрямки допомоги енергосектору для відновлення.

"Намагаючись уразити якнайбільше енергооб’єктів, вони зовсім не думають про ризики, які створюють. Вони не думають про ядерну безпеку, коли атакують підстанції, критично важливі для роботи атомних станцій, або запускають дрони й ракети над ядерними об’єктами. Росіяни наражають на небезпеку не тільки Україну, але і увесь світ, адже блекаут діючої атомної електростанції – це крок до сценарію Фукусіми", - наголосив Галущенко.

Міністр зауважив, що важливе значення  можуть мати моніторингові місії МАГАТЕ на українських підстанціях, які є критично важливими для роботи АЕС.

Галущенко ознайомив Біроля з поточним станом енергосистеми, ремонтної кампанії на енергооб’єктах та заходами з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Сторони обговорили важливість збільшення лімітів комерційної торгівлі електроенергією між Україною і ЄС, зазначивши, що це додасть українській енергосистемі додаткової надійності.

  • За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України перед початком зими
Теги:
Економіка
Військові новини
блекаут
Енергетика
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