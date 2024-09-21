Росія готує удари по системі передачі електроенергії з українських АЕС, - МЗС

Про це в неділю, 21 вересня 2024 року, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі X.

За його словами, йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Очільник МЗС наголосив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Також він додав, що українські спецслужби вже передали відповідну інформацію партнерам. Також поінформовано і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації й держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", - зазначив Сибіга.

Окрім цього, очільник українського МЗС закликав МАГАТЕ, країни-партнери та інші організації забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах.

Чи отримає Україна зелене світло на удари вглиб Росії від США?

Раніше видання Politico писало про те, що Сполучені Штати схильні дозволити удари вглиб РФ, оскільки бояться паралічу українських АЕС, який може настати внаслідок ударів РФ по системі передачі електроенергії з атомних електростанцій України. А таких на підконтрольній офіційному Києву території лишилося три: Рівненська (місто Вараш), Хмельницька (місто Нетішин), Південноукраїнська (місто Южноукраїнськ). І це на них наразі тримається переважна частка української електрогенерації.

Зазначалося, що Вашингтон поки не готовий дозволити Україні бити американськими ракетами великої дальності по російських аеродромах, однак він може зняти обмеження на застосування ракет Storm Shadow, які використовують американські технології.