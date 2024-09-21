Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Виживання енергетики узимку: три пункти Саллівана
OPINION

Виживання енергетики узимку: три пункти Саллівана

Андріан Прокіп
21 вересня, 2024 субота
14:03
Погляд

Агресор загрожує ядерній безпеці та енергопостачанню взимку

Зміст

Робота української енергосистеми, і величина дефіциту потужностей, а отже і масштаби запровадження графіків відключень, суттєво залежать від атомної енергетики. На сьогодні на атомну генерацію припадає 50-60%. Взимку у нас росте споживання, а вклад відновлюваної енергетики стане суттєво меншим через коротку тривалість світлового дня і високу хмарність у цей період року. Відтак, те як ми проходитимемо зиму суттєвою мірою залежатиме від спроможності захистити атомну енергетику країни.

Під час останньої масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему 26 серпня, яка до того ж була наймасштабнішою за період війни та історію людства, ворог намагався відключити атомні енергоблоки. Ракетні та дронові удари були спрямовані на підстанції, які з’єднують потужності атомних енергоблоків з енергосистемою. Ця атака могла закінчитися системною аварією, інакше кажучи, блекаутом, коли частина чи вся країна опинились би без світла щонайменше на кілька днів. Такий досвід ми мали в листопаді 2022 року.

Скоріш за все, агресор утримається від безпосередніх ударів по атомних енергоблоках, адже це може потягнути за собою непрогнозовані наслідки й вкрай гостру реакцію не лише Заходу, але й російських ситуативних союзників. Проте, звісно, навіть такі удари становлять загрозу не лише для енергопостачання, але й безпеки функціонування атомних електростанцій.

Читайте також: Куди летить наша енергетика?

Удари по деяких підстанціях і справді можуть зумовити аварійну ситуацію із радіоактивним забрудненням, адже на дуже короткий період робота атомного енергоблока може виявитись неконтрольованою. Тобто є ризик величезних проблем і загроз радіаційній безпеці. Після атаки 26 серпня, розуміючи ризики атак на підстанції для АЕС, МАГАТЕ оголосила про початок моніторингу і високовольтних підстанцій. Щоправда, навряд чи це зупинить агресора у їх енергетичному терорі. Як засвідчили десять років війни, є значно ефективніші методи захисту, аніж моніторингові місії. Ймовірно, сили оборони можуть вдаватись до симетричних дій, адже наш ворог розуміє лише силу.

Минулого тижня Радник США з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив припущення про те, що росіяни намагатимуться атакувати інфраструктуру АЕС. Салліван висловився і про основні напрями захисту цієї інфраструктури та протидії атакам: додаткові системи ППО, будівництво систем захисту підстанцій та розподільчого обладнання, швидке відновлення пошкоджених потужностей.

Системи протиповітряної оборони – це по суті найефективніший напрям захисту енергетичної інфраструктури. Велику електростанцію неможливо обнести бетонним саркофагом, який стримуватиме, наприклад, неодноразові удари балістичними ракетами. А якщо колись це і вдасться, то це питання ціни та тривалості такого будівництва.

А от в забезпеченні системами ППО Україна цілком залежна від західних партнерів. Ми можемо сподіватись лише на обсяги які нам погодяться продати інші країни чи надати у формі допомоги.

Говорячи про критичну важливість достатності систем ППО, то мова не лише про інфраструктуру АЕС. Відновлення будь-якого великого енергетичного об'єкта, наприклад теплової електростанції, втрачає сенс, якщо вона не "прикрита" системами ППО і місяці складних та коштовних робіт з відновлення можуть піти нанівець разом із черговим ракетним ударом. При цьому ворог здійснює більш концентровані удари, атакуючи енергооб’єкти – значно більша кількість ракет та дронів спрямовуються на конкретний обʼєкт під час атаки, ніж це було, наприклад, у 2022 році. Це робиться, зокрема й для того, щоб виснажити спроможності ППО, які захищають конкретний обʼєкт. Навесні президент заявляв, що Трипільську ТЕС у Київській області було знищено ракетними ударами саме тому, що банально вже не було в наявності ракет ППО, які могли б захистити електростанцію.

Читайте також: Графіки відключень, експорт, знову графіки…

Отож, перший пункт рецепта Саллівана – більше ППО. Але у цьому ми цілком залежні від наших партнерів.

Другий пункт рецепта Саллівана – будівництво захисних споруд, зокрема і бетонних. Радник каже, що "Україна домоглася непоганих результатів у цьому напрямку, але, чесно кажучи, ще багато чого належить зробити, і ми намагаємося надати їм інструменти для створення такої інфраструктури навколо більшої кількості енергетичних об'єктів". Водночас минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що будівництво третього рівня захисних споруд на енергетичних обʼєктах призупинено: "Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго", але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології". Тобто захист буде збудовано на одному-двох обʼєктах, а потому спостерігатимуть наскільки ефективним він є.

Третій елемент – це швидкі ремонти. І тут нічого додати – США надають і фінансову і технічну допомогу як самі, так і багато працюють з партнерами для нарощення обсягів цієї допомоги. Проте, якщо ж говорити про загальні потреби коштів та обладнання для відновлення української енергосистеми, то вони суттєво перевищують те, що ми отримували.

Минулого тижня у виданні Politico вийшла стаття, де одним із головних акцентів є те, що у разі, якщо партнери не нададуть достатньо допомоги, Україна може програти енергетичну війну цієї зими. Тож сьогодні залишається сподіватись, що західні партнери поспішатимуть із реалізацією тих рецептів, які вони виписують для захисту енергосистеми. Бо поради та рецепти це дуже добре, але от до початку осінньо-зимового періоду залишається один місяць…

Джерело

Про автора. Андріан Прокіп, аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
ракетний удар
блекаут
Енергетика
Читайте також:
Рамзан Кадиров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"Не по-чоловічому це": Ілон Маск заблокував Cybertruck, чим довів Кадирова до істерики
Торопець, Тверська область
Автор Віталій Бесараб
20 вересня, 2024 п'ятниця
Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу в Тверській області, - Defense Express
Автор Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
Помер актор "Ліги Сміху" Юрій Рябченко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 вересня
14:10
Fath-360
Іран не передав Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет Fath-360, - Reuters
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
США не готові відкрито обговорювати питання щодо дозволу Україні бити по території РФ, - Брайза
14:05
Вольфганг Амадея Моцарта
У німецькій бібліотеці знайшли раніше невідому п’єсу Моцарта, яку він написав підлітком
14:04
Лукойл
Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв
14:02
Огляд
Дмитро Коцюбайло
Чому варто побачити "Да Вінчі"
13:57
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Для Путіна наявність російських територій під контролем України є дуже тяжким геополітичним промахом, - політолог Орєшкін
13:38
Огляд
Олександр Усик
Арешт Усика, "Шахтар" в ЛЧ і тренування Ястремської з росіянином: огляд новин українського спорту за тиждень
13:32
У РФ виплачуватимуть гроші громадянам, які погодяться переїхати на ТОТ України
13:25
Іран
Має радіус дії 1000 км: Іран представив нову балістичну ракету на військовому параді
13:06
Сергій Кирієнко
Заступник голови адміністрації Путіна Кирієнко керує "фабрикою фейків" проти України
13:05
Фінляндія
У поліції безпеки Фінляндії попередили, що Росія може шантажувати країну заручниками
12:53
загиблі військові
Скільки українських митців загинули на війні: що каже Мінкульт
12:51
У Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі
12:47
US Department of Defense
США планують надіслати Україні ракети середньої дальності для F-16 в межах пакета допомоги на $375 млн, - Politico
12:40
тюрма
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії і підпалили трансформатор
12:06
Оновлено
Атака на Кривий Ріг 21 вересня
Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг: є жертви, серед них - дитина
12:01
OPINION
Економіка – єдиний ключ до розпаду Росії
11:52
Президент України Володимир Зеленський
"Це брехня": Зеленський про нібито 80 тисяч загиблих українських воїнів
11:46
вибух
Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині
11:34
Володимир Зеленський, Харків
План Перемоги вже обговорювався у форматі онлайн, далі будуть зустрічі наживо, - Зеленський
11:29
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
У планах Путіна щодо збільшення виробництва російських дронів йдеться про ударні БПЛА: авіаексперт Храпчинський про загрози для України
11:06
Партизани виявили на Запоріжжі російські склади з боєприпасами
На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами
10:57
Оновлено
Росіяни заявили про атаку БПЛА на склади з боєприпасами у двох регіонах: виникли пожежі і детонація
10:51
Ексклюзив
Найближчим часом армія РФ знову буде пробивати собі шлях на місто Покровськ, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
10:35
Перекрито канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків: у ході масштабної спецоперації повідомлено про підозру 116 особам по всій Україні
10:29
"Посилюють Курахівський наступ": у Маріуполі помітили велике перекидання військових і техніки РФ на північ Донеччини
10:19
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
10:03
Оновлено
Атака РФ на Дніпро 20 вересня: кількість постраждалих зросла до двох
10:03
OPINION
"Чорне дзеркало" - це про нас?
09:58
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем’єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться із Зеленським у США
09:25
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
США нарощують військово-морську присутність біля Аляски через активність Росії
08:57
сили ППО
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 5 російських ракет і 11 "шахедів"
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень, - Генштаб
08:18
Анонс
Владислав Дубінчак, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру
08:13
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
08:02
OPINION
Росіяни знали про Курський наступ
07:37
На фото втрати окупантів
Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів
06:48
робот-сапер
До будівлі посольства РФ у Канаді підкинули підозрілі предмети: на місце приїхали сапери
06:31
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій
06:27
США Україна
Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV