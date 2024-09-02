Кажуть, на Ставці вирішили звільнити Кудрицького, голову Укренерго. Принести у жертву колективному українцю, який страждає від відключень світла і не розуміє причинно-наслідкових зв’язків між рекордними обстрілами та позаплановими відключеннями.

Тому зібралась Ставка і звільнила.

Це нове слово в реформі корпоративного управління. До біса всі ці наглядові ради, складні системи важелів і противаг. Зайве то все. То рептилоїди придумали. В’яжуть по руках і ногах і не дають приймати прості рішення.

А так звільнили Кудрицького — і дали світло людям. Як Прометей, що несе вогонь. А ці нудні наглядові ради тільки заважають. Тим більше, що характер уражень такий, що є купа дрібних проблем і за тиждень-другий їх можна відновити.

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Західні партнери вимагають реформ? Хай йдуть до біса. Ми самі все краще знаємо…

Придумали нам тут правила розповідати. Хочуть, щоб ми руки перед їжею мили. Хто вони такі взагалі…

Євроінтеграція? Умови? Нехай терплять.

А втрата довіри? Так що, вперше?….

Не страшно. Тим більше гроші Укренерго вже залучила, трансформатори накопичили…поки вистачить… а про інше подумаємо завтра…чи взимку… довгими темними зимовими вечорами буде багато часу для роздумів….

А поки що вирішили, що винен Кудрицький. Як там у класиків «ти винен лиш у тому, що я голодний». Оце наш варіант. Бо багатьом людям десь треба харчуватись. А далі все просто.

Якщо вирішили, що винен, то винен. Має бути покараним. Чого там панькатись. У якоїсь Наглядової Ради думку питати. Не на часі….

У чому винен? Росіяни змогли уразити елементи енергосистеми, використавши касетні боєприпаси. А де в цей час був голова Укренерго? Чому не на місці? Чому з биткою не бігав по об’єктах і не відбивав кожен маленький боєприпас? Винен. Однозначно. Є такі прості об’єкти, 100 на 300 метрів. Що за проблема їх прикрити. Дрібниця.

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Чи готувалось Укренерго до ударів? Звісно. Як будь-який генерал готується до війни, що вже була. Передбачали удари шахедами й мали захист від цього. Проти прямих ударів ракетами по трансформаторах нічого не зробиш. Нова тактика і касетні боєприпаси? Цікаво, чи є взагалі від цього протидія. Окрім, звісно, єгипетських пірамід, вартістю з тисячі трансформаторів, що вона має прикрити.

Але це все привід. Не причина.

А яка ж тоді ця причина? Чи причини?

Не колективний гравець, цей Кудрицький. У всіх є корупційні скандали, а в нього немає. Непорядок. Не працює в команді. Виділяється. Йде проти колективу. Таке не пробачають.

Англійською говорить. Точно шпигун. Агент ЦРУ. Це ще Баканов доповідав і Дубінський підтверджував. Говорить англійською — агент рептилоїдів, Сороса і ще когось там.

Його люблять наші західні партнери й журналісти-розслідувачі? Ну, хіба це можливо для нормальної людини. Це точне свідчення, що з ним щось не так. Інтелігент паршивий…

Ну, і де він був в березні 2022 року? Скільки в нього скальпів кадирівців? Нема чим похвалитися? Ото ж бо і воно…

Однозначне звільнення…

І якби це була історія про персональну кар’єру пана Кудрицького, то це не було б так страшно. Несправедливо, але не страшно. А це питання безпеки. Національної безпеки. Бо росіяни зробили це з нашою енергосистемою не в перший, але і не в останній раз. І будуть ще обстріли. І будуть проблеми. Особливо взимку. І ми будемо потребувати допомоги. А для якісної допомоги потрібна довіра з боку тих, кого ми про допомогу просимо. І при постачанні обладнання, яке ж не на порожньому місці накопичилось зараз. І для імпорту, який нас іноді рятує. І для фінансування, яке зараз охоче дають, бо довіряють менеджменту.

А що буде якщо довіра буде втрачена? Ми точно хочемо зробити такий експеримент над собою напередодні цієї зими?

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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