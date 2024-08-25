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OPINION

Згадуючи 90-ті. Сьогодні ми маємо всі відповіді

Віктор Андрусів
25 серпня, 2024 неділя
16:05
Погляд Віктор Андрусів

Часто згадую 90-ті й думаю, чи гірше вже сьогодні, чи ще ні?

Зміст

З формального погляду набагато гірше сьогодні. Тоді відключали світло 2-6 годин, але не більше, зараз і 17 нормально. Тоді не було війни, не було мільйонів біженців, зруйнованого житла, діти не вчились під обстрілами й не бігали в укриття під тривогу. З іншого боку, тоді теж проблем не бракувало: нестача продуктів, купони, інфляція, черги на все.

І хоча досить очевидно, що зараз значно гірше, у мене немає такого внутрішнього відчуття. За відчуттями все навпаки. Я намагався зрозуміти, чому так, і ось чому.

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Окрім матеріальних проблем, кожен із нас ще переживає емоційні. Так от, за відчуттями тоді емоційне сприйняття всього, що відбувалось, було значно гіршим, ніж сьогодні. 90-ті були крахом цінностей. Ми не знали, куди йдемо, що з нами буде, що правильно. Ми відчували пригнічення та приниження від того, що відбувалось. Страх перед майбутнім, невпевненість і розгубленість — це були риси епохи. Втім, найбільшою емоційною проблемою того часу для мене була відсутність надії.

Натомість сьогодні ми маємо всі відповіді. Ми знаємо, що у всьому винен хворий Путін, ми знаємо, що боремося за своє європейське майбутнє і право визначати своє життя. Ми знаємо, що все, що відбувається навколо нас, є боротьбою. І хай ми платимо значну ціну, війна затягується, союзники підводять, а ворог, таке враження, не закінчується — сьогодні у нас все ще зберігається сильна надія. Надія на перемогу, на нове європейське життя.

Втратити цю надію — програти все.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
історія України
Війна з Росією
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