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Головна Погляд Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?
OPINION

Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?

Андрій Любка
23 липня, 2024 вiвторок
20:02
Погляд Блог Андрія Любки

Щось в інформаційному полі побільшало розмов про мир, ви не помітили?

Зміст

Масово розпаковуються "консерви" (приспані агенти впливу), які в один голос повторюють: досить, треба приймати будь-які умови, бо буде лише гірше! Народні депутати (в тому числі з владної фракції), блогери-мільйонники, маргінальні "аналітики" й "експерти", а передусім – навала сотень і тисяч ботів у коментарях і в постах, які підсуває в стрічку платна реклама.

Що б це могло означати?

На перший погляд, це означає, що ми справді в скрутній ситуації: електрики немає, долар росте, люди виїжджають, вороги безперешкодно убивають дітей у столичній лікарні, натякають на підрив дамб і подальші катастрофи.

Здавалось би – апокаліпсис стукає у двері. І час приймати будь-які умови миру чи бодай тимчасового перемир’я, бо лише капітуляція дозволить фізично вижити.

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Але проаналізуймо все головою, а не емоціями. Якщо ситуація в Україні справді така безвихідна, то для чого Росії мир, з якою метою вона розворушила й таким чином викрила рештки своєї агентурної мережі впливу, з якого дива вкладає сотні мільйонів в інтернет-бомбардування на всіх можливих платформах?

Логіка підказує, що в настільки поганій для України ситуації Росія має не підштовхувати нас до мирних переговорів і здачі всього 4 областей у їх повних адміністративних межах, а наступати далі, брати Київ, встановлювати повністю окупаційну владу, перебазовувати свою бронетехніку в Ужгород, щоб звідси погрожувати Центральній Європі.

Та чомусь – попри те, що Україна, зі слів ботів у коментарях і проплачених експертів, вже практично конає – Росія не бере владу і не просувається ні на сході, ні на півночі. Хм, цікавий парадокс, правда?

Джерело

Про автора. Андрій Любка, письменник.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
переговори з РФ
пропаганда
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