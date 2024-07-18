Отже, щоб нам знайти найдієвіший спосіб нейтралізації РФ, необхідно проаналізувати й визначити, яким чином Росія змогла збалансувати своє шалене відставання від НАТО.

Відповідь для фахівців очевидна: РФ змогла нівелювати цю прірву в конвенційних озброєннях, застосовуючи некласичні методи — це підтримка руйнівних суспільних ініціатив, ІПСО, підкуп політиків, втручання у вибори, диверсії, економічно-інфраструктурне узалежнення держав, кібератаки й таке інше.

Росіяни не жаліють на це грошей. Судячи з масштабів, некласичні методи війни давно є пріоритетними для росіян у війні проти України й всього Заходу. Абсолютно впевнено можу сказати, що у росіян це дуже непогано виходить, мʼяко кажучи. Варто поглянути на внутрішню ситуацію у багатьох або й майже в усіх західних державах. Конвенційна війна виступає лише доповненням "гібридної" агресії проти нас усіх. Росіяни навʼязали Заходу основне поле протистояння там, де вважають свої можливості порівнянними або панівними.

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На жаль, ми продовжуємо дивитися на війну класичним поглядом, коли перемога у війні бачиться лише в перевазі на полі бою. Хай навіть з дронами та ракетами нових поколінь. А варто було б уважніше придивитися до дій росіян, якими вони змогли скувати і майже нейтралізувати набагато переважаючого ворога, абсолютно не застосовуючи звичних озброєнь.

Що головне, РФ є вразливою до неконвенційних засобів ураження, але цьому, на жаль, приділяється дуже і дуже мало уваги. Удари дронами по російських обʼєктах інфраструктури — це дуже важливо, але далеко не усе з доступного.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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