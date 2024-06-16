Але зверну увагу на те, в чому з нього варто взяти приклад.

Зауважте, як уся російська дипломатична машина на чолі з Путіним постійно повторює базові для них постулати про "державний переворот" у 2014 році та про порушені Україною Мінські домовленості та війну проти "Л/ДНР".

Тепер у Кремля додався третій штамп — про нелегітимного президента Зеленського. Путін і його камарилья постійно це відкарбовують. Таким чином вони хочуть делегітимізувати українську владу й усе, що в нас відбувається з 2014 року.

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А чому б не діяти у відповідь? За кожної вдалої нагоди керівництво України повинно посилати у світ меседжі зі звинуваченням Путіна в окупації Чеченської Республіки Ічкерія і геноциді чеченського народу, етнічних чистках інгушів, підігріванні конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, продовженні окупації частини території Японії, Китаю, Грузії, Молдови, Фінляндії. Список таких звинувачень можна продовжувати. І він буде чималим.

З такими ж звинуваченнями на адресу сьогоднішнього керівного режиму в Росії та самої РФ могли б виступати й керівники інших держав, якщо тверді "горішки" на місці.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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