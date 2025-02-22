Кремль не просив про обмін Медведчука, а Богуслаєвим навіть не цікавиться, - Коордштаб
Росія офіційно не запитувала на обмін колишнього нардепа Віктора Медведчука. Також у Москві не цікавляться можливістю обміну ексглави "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва
Про це розповів керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю Укрінформу.
"Росія офіційно не запитувала на обмін Медведчука… У неофіційних перемовинах офіційно російська сторона його не запитувала. Росія не могла визнати свою зацікавленість Медведчуком. Це показало б слабкість Путіна", - сказав він.
За словами Охріменка, запит про обмін Медведчука надіслали через так зване міністерство державної безпеки "ДНР".
"А по Богуслаєву навіть такого немає. Щоб ви розуміли їхню позицію. Це говорить про те, що Росія чужими руками робить брудні справи", - додав керівник секретаріату Коордштабу.
Він також зазначив, що росіяни не цікавляться засудженими в Україні за воєнні злочини російськими військовими, зокрема першим засудженим за убивство цивільного Вадимом Шишимаріним.
- Колишнього українського політика Віктора Медведчука обміняли на захисників Азовсталі 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Туреччини.
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