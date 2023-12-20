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У WSJ розповіли подробиці обміну Медведчука на захисників Азовсталі

20 грудня, 2023 середа
07:05
Війна з Росією Віктор Медведчук

Колишнього українського політика Віктора Медведчука обміняли на захисників Азовсталі 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Туреччини

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Радіо Свобода".

Зазначається, що цей обмін є складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

За даними The Wall Street Journal, сторони не хотіли розпочинати переговори щодо обміну. Україна говорила, що не довіряє російській стороні, і вимагала встановлення осіб військових, які перебувають у російському полоні.

Відомо, що обмін відбувся після того, як голова військової розвідки України Кирило Буданов піднявся на борт з українцями, зробив їхні фотографії та надіслав знімки до Києва. Борт із 10 іноземцями - учасниками бойових дій на боці ЗСУ - супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

Натомість Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових. Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. 

Що відомо про кримінальні справи щодо Віктора Медведчука й Оксани Марченко в Україні

Віктор Медведчук – колишній український проросійський політик, екслідер забороненої тепер в Україні політичної партії ОПЗЖ. Кум очільника Кремля Володимира Путіна.

11 травня 2021 року відбулися обшуки в будинку Медведчука. Також СБУ прийшла до офісу ОПЗЖ. Стало відомо, що Медведчука та його соратника-нардепа з ОПЗЖ Тараса Козака підозрюють у держзраді, порушенні правил ведення війни та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. За даними слідства, 2015 року вони вступили в попередню змову з владою РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, які належать Україні. Окрім того, в СБУ заявили, що Медведчук надавав РФ секретні дані щодо розташування військових ЗСУ. Через два дні, 13 травня, Печерський суд відправив Медведчука під домашній арешт. Цей запобіжний захід продовжували кілька разів.

26 лютого 2022 року Генпрокуратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебував під домашнім арештом, проте там його не знайшли.

12 квітня 2022 року Медведчука знову затримали. І вже 16 квітня суд змінив запобіжний захід на арешт без права на внесення застави.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

24 травня кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю. У серпні рух Чесно повідомив, що Медведчук подав позов на це рішення.

Щодо дружини Віктора Медведчука, Оксани Марченко, то 7 лютого цього року СБУ повідомила, що ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку України. До організації оборудки, за даними слідства, причетна Марченко, компанії якої фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.

24 березня суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн. Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку 11 квітня. А 25 квітня суд арештував активи Оксани Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн.

І Віктор Медведчук, і Оксана Марченко перебувають під українськими санкціями за статтею "фінансування тероризму". Також Оксана Марченко перебуває під санкціями Великої Британії.

Віктор Медведчук
російська армія
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
Азовсталь
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