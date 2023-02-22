Про це повідомив голова фракції політичної партії "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата", - написав він.

За його словами, це свідчить про те, що фанати президента РФ Володимира Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень української влади.

"Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що нині Медведчук перебуває в Росії. Він опинився там після того, як Україна обміняла його на полонених військовослужбовців.