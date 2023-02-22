Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його мандата, – Арахамія
Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, подав позов проти Верховної Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його мандата
Про це повідомив голова фракції політичної партії "Слуга Народу" Давид Арахамія.
"Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата", - написав він.
За його словами, це свідчить про те, що фанати президента РФ Володимира Путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень української влади.
"Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб", - наголосив Арахамія.
Нагадаємо, що нині Медведчук перебуває в Росії. Він опинився там після того, як Україна обміняла його на полонених військовослужбовців.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук просуває в Росії ідею розділити Україну за корейським сценарієм.
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