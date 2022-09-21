З полону окупантів звільнили захисників Маріуполя
У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути захисників Маріуполя
Фото звільнених із полону українців оприлюднив журналіст Володимир Золкін.
Серед звільнених - очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін і захисниця Азовсталі Катерина Поліщук із позивним "Пташка".
За даними Суспільного, у числі звільнених також сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.
Водночас станом на 23:00 офіційної інформації щодо обміну та кількості звільнених не повідомлялося.
На фото: Катерина Поліщук (Пташка)
На фото: Михайло Діанов (Піаніст)
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