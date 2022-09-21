З полону окупантів звільнили захисників Маріуполя

Фото звільнених із полону українців оприлюднив журналіст Володимир Золкін.

Серед звільнених - очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін і захисниця Азовсталі Катерина Поліщук із позивним "Пташка".

За даними Суспільного, у числі звільнених також сержант 36-ї бригади Михайло Діанов.

Водночас станом на 23:00 офіційної інформації щодо обміну та кількості звільнених не повідомлялося.

На фото: Катерина Поліщук (Пташка)

На фото: Михайло Діанов (Піаніст)

Новина доповнюється.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb