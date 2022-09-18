ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

Про це в інтерв’ю міжнародного інформагентства Reuters повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що зараз у росіян більше українських полонених, ніж в української сторони, тому постає завдання поповнювати обмінний фонд.

"І я звертаюся до російських військових – це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, як до військовополонених. Наше завдання – щоб їх було більше, щоби повернути своїх. Тому завдання щодо поповнення фонду. Скажу вам прямо, ця операція дала можливість цей фонд серйозно поповнити", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що йдеться про сотні осіб.