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Головна війна з Росією ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

ЗСУ під час контрнаступу взяли в полон сотні окупантів – Зеленський

18 вересня, 2022 неділя
06:32
війна з Росією полонені орки

Збройні сили України під час деокупації населених пунктів взяли в полон сотні окупантів

Про це в інтерв’ю міжнародного інформагентства Reuters повідомив президент Володимир Зеленський. 

Він зазначив, що зараз у росіян більше українських полонених, ніж в української сторони, тому постає завдання поповнювати обмінний фонд.

"І я звертаюся до російських військових – це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимося до них згідно з Женевськими конвенціями, як до військовополонених. Наше завдання – щоб їх було більше, щоби повернути своїх. Тому завдання щодо поповнення фонду. Скажу вам прямо, ця операція дала можливість цей фонд серйозно поповнити", – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що йдеться про сотні осіб.

  • Нагадаємо, Зеленський заявляв, що він погодиться на транзит російського аміаку лише в обмін на полонених
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Новини
полонені
обмін полоненими
Володимир Зеленський
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