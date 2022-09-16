Зеленський погодиться на транзит російського аміаку лише в обмін на полонених, - Reuters
Президент України погодиться з відновленням експорту російського аміаку через Україну лише якщо Москва поверне Києву українських військовополонених
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters.
"Я проти постачань аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених", - сказав він.
Президент заявив, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Водночас він сказав, що в Росії під вартою перебуватиме більше наших військових, ніж в Україні російських.
Зеленський додав, що висловив свою умову керівництву ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.
- 15 вересня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй та Туреччина обговорюють можливий експорт російського аміаку через трубопровід в Україні.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".
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