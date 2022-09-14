Генсек ООН обговорив з Путіним продовження "зернової угоди"
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору"
Про це Гутерреш заявив в ході пресконференції щодо майбутньої 77-ї сесії Генеральної Асамблеї.
За словами генсека ООН, розмова з Путіним відбулася 14 вересня вранці.
"У нас була можливість обговорити Чорноморську "зернову ініціативу" і її продовження і можливе розширення", - заявив Гутерреш.
Він деталізував, що обговорив з Путіним можливий експорт російського аміаку через українські морські порти за методологією роботи "зернового коридору".
За словами Гутерреша, зараз необхідно анулювати всі "перешкоди, які заважають експорту російських добрив", оскільки світ може зіткнутися з "нестачею їжі".
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.
- Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові
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