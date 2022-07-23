"Ось вам і зерновий коридор". Через обстріл в Одесі загорівся порт

Про це через телеграм повідомив народний депутат України, одесит Олексій Гончаренко

"В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор. Ці у**бки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети", - зазначив він.



"Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна", - додав Гончаренко.

Пізніше політик конкретизував:

"Масований ракетний обстріл, дві ракети долетіли. Є постраждалі".

Довідка

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморська, що в передмісті Одеси.

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