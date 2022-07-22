Про це розповів заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков, інформує "Економічна правда".

"За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін", – розповів Васьков.

За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, і тоді розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.

На уточнення щодо проведення розмінування територіальних вод, він зазначив, що це питання передусім військове, проте у будь-якому разі можна буде розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.

Першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт "Південний".

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

У Мінекономіки розповіли, що відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу.

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