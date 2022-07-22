Першим відвантажувати зерно з України може почати Чорноморський порт, - Мінінфраструктури
Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб
Про це розповів заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков, інформує "Економічна правда".
"За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін", – розповів Васьков.
За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, і тоді розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.
На уточнення щодо проведення розмінування територіальних вод, він зазначив, що це питання передусім військове, проте у будь-якому разі можна буде розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.
Першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт "Південний".
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