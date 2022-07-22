English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка Першим відвантажувати зерно з України може почати Чорноморський порт, - Мінінфраструктури

Першим відвантажувати зерно з України може почати Чорноморський порт, - Мінінфраструктури

22 липня, 2022 п'ятниця
23:21
Економіка Зерно

Першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб

Про це розповів заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков, інформує "Економічна правда".

"За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін", – розповів Васьков.

За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, і тоді розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.

На уточнення щодо проведення розмінування територіальних вод, він зазначив, що це питання передусім військове, проте у будь-якому разі можна буде розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.

Першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт "Південний".

  • 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
  • Згодом  стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
  • У Мінекономіки розповіли, що відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

зерно
допомога Україні
Читайте також:
Сергій Лавров
20 липня, 2022 середа
Лавров вже погано приховує паніку, яка наростає в Кремлі, - експерт Defense Express Киричевський
Харків
22 липня, 2022 п'ятниця
У Харкові пролунали вибухи
Баканов Єрмак
21 липня, 2022 четвер
"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
23 липня
00:06
Денис Монастирський з директоркою Європолу Катрін де Боллє
МВС спільно з Інтерполом контролює обіг зброї в Україні, - заступниця міністра
2022, п'ятниця
22 липня
23:53
Росія з мінометів і артилерії обстріляла дві громади Сумщини
23:51
Михайло Подоляк
Він йде постійно. Подоляк про контрнаступ ЗСУ
23:38
США готується навчати українських пілотів
Пентагон вивчає перспективи поставки Україні винищувачів
23:15
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
У Сєверодонецьку зараз перебуває до десяти тисяч людей, - голова військової адміністрації
23:07
На фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів, чому "зерновий коридор" дає переваги Україні
22:58
Аналітика
Сергій Згурець
Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня. Колонка Сергія Згурця
22:56
Пожежа у Донецьку
ЗСУ знищили базу росіян у Херсоні, ремонтну базу у Горлівці та 2 склади у Донецьку
22:54
Ексклюзив
Жінкам та дітям варто їхати з Нікополя, - очільник районної ВА
22:49
Олаф Шольц
Росія — небезпечний постачальник газу, — Олаф Шольц
22:45
Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження
США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень
22:37
зерно-війна
$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"
22:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 липня
22:19
Придністров'я солдат
Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я
22:11
Дніпро
Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі
22:08
Українська армія ЗСУ
Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ
21:57
На фото Володимир Зеленський
"Путін прийшов сюди, вбив людей, а тепер каже, що Україна не хоче переговорів". Зеленський дав інтерв'ю The Wall Street Journal
21:51
Слов'янськ
Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами
21:45
Бріджит Брінк
Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна
21:31
Винищувачі ВПС України
Військово-повітряні сили України через війну можуть перейти на нове озброєння раніше, ніж планувалося, - Юрій Ігнат
21:26
До України прийде ще 4 HIMARS
4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost. У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США
21:18
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба про тиск ЄС на Росію: "Наближаємося до історичного запровадження санкцій на газ"
21:15
Російське замінування
На протитанковій міні у Київській області підірвався трактор
21:10
Одеса
Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року
20:57
Лисичанськ
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
20:53
війна з РФ
Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
20:31
Європол
У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
20:27
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
20:27
Оновлено
Одеса
В Одесі прогримів вибух
20:24
"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ
20:18
У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія, - Буданов
20:17
Дмитро Гордон
Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
20:12
Олександр Зінченко
"Арсенал" оголосив про трансфер Олександра Зінченка
19:58
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
19:53
Запорізька АЕС
Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
19:49
Окупанти
У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб
19:47
Шукач мін Sandown
Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown
19:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
19:29
Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"
19:23
"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV