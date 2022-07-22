$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Угода, яка розблоковує можливості для експорту українського зерна гарантує нам значний приплив валютного виторгу. Ми очікуємо не менше $1 млрд щомісяця впродовж певного часу", - сказав Кудін.

Він наголосив, що розблокування портів разом з урядовими програмами стимулювання розвитку бізнесу дозволять забезпечити економічну стійкість України.

22 липня США прокоментували домовленість про експорт українського зерна.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

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