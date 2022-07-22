$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"
Відновлення аграрного експорту з українських портів приноситиме щомісяця $1 мільярд валютного виторгу
Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Угода, яка розблоковує можливості для експорту українського зерна гарантує нам значний приплив валютного виторгу. Ми очікуємо не менше $1 млрд щомісяця впродовж певного часу", - сказав Кудін.
Він наголосив, що розблокування портів разом з урядовими програмами стимулювання розвитку бізнесу дозволять забезпечити економічну стійкість України.
- 22 липня США прокоментували домовленість про експорт українського зерна.
- Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.
- 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
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