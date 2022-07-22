Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"З військової точки зору загроз (від укладення Стамбульської угоди. – Ред.) ми не бачимо. Є напрацьований фарватер. Судна виключно рухатимуться цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім зазначеного фарватеру, не буде розмінована", - сказав Буданов в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

При цьому він уточнив, якщо хтось вважає, що РФ зможе під прикриттям функціонування зазначеного коридору висадити десант, то це "абсолютно нереально". "Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять подібні дії абсолютно неможливими", - наголосив голова ГУР.

Він також повідомив, що в Угоді відсутні всі неприйнятні умови, які Москва намагалася нав'язати Києву під час переговорів.

"Позицію України на всі 100% дотримано. Всі неприйнятні умови, які нам намагалася нав'язати Росія упродовж тривалого часу, тут відсутні. Жодної із зазначених умов не залишилося", - наголосив Буданов.

За його словами, РФ під час переговорів "дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями зернові конвої, хотіла щось оглядати на українській території тощо".

"Але жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася", - підсумував він.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb