English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна

Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна

22 липня, 2022 п'ятниця
21:45
Світ Бріджит Брінк

У США вітають підписання угоди про розблокування експорту українського зерна і разом з іншими країнами стежитимуть за виконанням Росією цих домовленостей

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона вважає що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила пані посол.

  • Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.
  • 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
  • Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Економіка
Україна
Росія
Туреччина
зерно
експорт зерна
США
Читайте також:
21 липня, 2022 четвер
Коригував російський вогонь по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону
Лукашенко
20 липня, 2022 середа
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
Роман Безсмертний
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.88
    Продаж 39.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
22:45
Бріджит Брінк передала для потреб ДСНС сучасне рятувальне спорядження
США передали для потреб ДСНС захисний одяг та рятувальний інструмент "Weber" на суму 22 мільйони гривень
22:37
зерно-війна
$1 мільярд щомісяця. У Мінекономіки озвучили прибутки від відкриття "зернового коридору"
22:22
Сергій Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 липня
22:19
Придністров'я солдат
Буданов пропонує Молдові допомогу в деокупації Придністров’я
22:11
Дніпро
Рашисти випустили в напрямку Запоріжжя 20 ракет. Більшість ракет втопилася у Дніпрі
22:08
Українська армія ЗСУ
Зеленський розповів про денні втрати ЗСУ
21:57
На фото Володимир Зеленський
"Путін прийшов сюди, вбив людей, а тепер каже, що Україна не хоче переговорів". Зеленський дав інтерв'ю The Wall Street Journal
21:51
Слов'янськ
Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами
21:31
Винищувачі ВПС України
Військово-повітряні сили України через війну можуть перейти на нове озброєння раніше, ніж планувалося, - Юрій Ігнат
21:26
До України прийде ще 4 HIMARS
4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost. У США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США
21:18
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба про тиск ЄС на Росію: "Наближаємося до історичного запровадження санкцій на газ"
21:15
Російське замінування
На протитанковій міні у Київській області підірвався трактор
21:10
Одеса
Буданов підтвердив: Росія планує атакувати Одесу наступного року
20:57
Лисичанськ
"Кричать матом навздогін, допомагають українським ДРГ": жителі Лисичанська вразили окупаційного пропагандиста підтримкою України
20:53
війна з РФ
Росіяни не зможуть довго захищати Херсон, - британський військовий експерт
20:31
Європол
У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України
20:27
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Джонсон привітав домовленості про експорт зерна і запевнив у подальшій підтримці України Британією
20:27
Оновлено
Одеса
В Одесі прогримів вибух
20:24
"Ганяли пацанів під Ізюмом так, що вони закінчилися": окупант поскаржився дружині на ефективність ЗСУ
20:18
У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія, - Буданов
20:17
Дмитро Гордон
Дмитра Гордона "посадили" у Москві: суд заочно заарештував українського журналіста
20:12
Олександр Зінченко
"Арсенал" оголосив про трансфер Олександра Зінченка
19:58
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Невдовзі на Південному напрямку буде багато позитивних новин, - радник міністра МВС Смірнов
19:53
Запорізька АЕС
Українські військові спопелили наметове містечко ворога поблизу Запорізької АЕС
19:49
Окупанти
У військах РФ відбувається системне вживання алкоголю та непокора офіцерам, - Генштаб
19:47
Шукач мін Sandown
Українські екіпажі проходять в Шотландії вишкіл з експлуатації міношукачів Sandown
19:36
На фото Володимир Зеленський
Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
19:29
Кубраков про експорт зерна: "Вважаю, що цю угоду ми підписуємо на наших умовах"
19:23
"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі
19:20
Кондрачук
На Рівненщині депутати від "Слуги Народу", "Батьківщини" і ще двох партій домагаються звільнення голови облради, який пропонував заборонити УПЦ (МП)
19:19
Ексклюзив
Микола Маломуж
Виключення з санкцій ЄС російського титану дає можливість Росії виробляти ракети, ППО, підводні човни, - генерал Маломуж
19:08
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд ситуації на Херсонщині 21-22 липня
18:53
Ексклюзив
Микола Княжицький
Законного способу позбавити громадянства України Корбана немає, - Княжицький
18:52
Литва Латвія Естонія
Країни Балтії, Польща і Румунія пропонують відкрити у Брюсселі меморіал жертвам тоталітаризму
18:48
Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та чимало іншого озброєння
Польща звинуватила Німеччину в затримці озброєння, яке Варшава мала отримати замість переданого Україні
18:46
Додо
Найдорожчий футболіст "Шахтаря" перейшов в італійський клуб
18:43
TikTok
Український TikTok перевели з "російського" регіону до "європейського", - Мінцифра
18:27
Британський корабель
ВМС Великої Британії відстежили у Північному морі рух російських субмарин
18:22
Лукашенко
Лукашенко просуває сценарій "Мінську-3", - Центр протидії дезінформації
18:19
У Києві затримали двох людей, які збирали інформацію для ворога
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV