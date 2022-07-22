Маємо змусити Росію виконати цю угоду, – США прокоментували домовленість про експорт українського зерна
У США вітають підписання угоди про розблокування експорту українського зерна і разом з іншими країнами стежитимуть за виконанням Росією цих домовленостей
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Вона вважає що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".
"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила пані посол.
- Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.
- 22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
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