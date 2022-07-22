Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона вважає що угода є "найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна".

"Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість", – заявила пані посол.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що У Стамбульській угоді про експорт зерна немає жодних неприйнятних умов, які нав'язувала Росія.

22 липня у Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.

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