Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова у telegram.

За її словами, у порту було знищено український військовий катер.

"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - написала Захарова.

24 липня міноборони РФ стверджувало, що не має стосунку до ракетного удару по порту. Проте депутат держдуми Євген Попов визнав, що удару по порту Одеси завдала Росія.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

23 липня росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі та знищили зерно, яке готувалося до експорту.

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