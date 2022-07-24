Росія визнала, що завдала удару по порту в Одесі
Міністерство закордонних справ РФ визнало, о удару по морському порту в Одесі завдали російські військові
Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова у telegram.
За її словами, у порту було знищено український військовий катер.
"Ракети "Калібр" знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту, високоточним ударом відправивши український військовий катер за улюбленою київським режимом адресою", - написала Захарова.
24 липня міноборони РФ стверджувало, що не має стосунку до ракетного удару по порту. Проте депутат держдуми Євген Попов визнав, що удару по порту Одеси завдала Росія.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- 23 липня росіяни завдали ракетного удару по порту в Одесі та знищили зерно, яке готувалося до експорту.
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