Депутат держдуми визнав, що Росія атакувала порт Одеси
Російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов визнав, що Росія завдала удару по порту Одеси
Про це повідомляє BBC.
У розмові з програмою Newshour Попов заявив, що метою російського удару були ракетні системи, які нібито розташовані у порту Одеси.
"Ми атакували військову інфраструктуру в одеському порту. І вам добре знайомі назви ракет. Це ракети "Гарпун". Вони базувалися в Одесі і ми їх знищили", - сказав російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов.
Він також стверджує, що РФ не порушувала стамбульську угоду.
"Ми не порушили стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України – і зробимо це знову", – додав Попов.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
- Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.
- Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Загорівся морський порт.
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