Депутат держдуми визнав, що Росія атакувала порт Одеси

Про це повідомляє BBC.

У розмові з програмою Newshour Попов заявив, що метою російського удару були ракетні системи, які нібито розташовані у порту Одеси.

"Ми атакували військову інфраструктуру в одеському порту. І вам добре знайомі назви ракет. Це ракети "Гарпун". Вони базувалися в Одесі і ми їх знищили", - сказав російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов.

Він також стверджує, що РФ не порушувала стамбульську угоду.

"Ми не порушили стамбульську угоду. Ми просто зруйнували військову інфраструктуру України – і зробимо це знову", – додав Попов.