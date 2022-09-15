Про це розповів Генсек ООН Антоніу Гутерріш в інтерв’ю Anadolu.

"Чорноморська зернова ініціатива стала можливою завдяки посередництву Секретаріату ООН і Туреччини, Президент Ердоган і я особисто беремо участь у забезпеченні того, щоб вона тривала, щоб вона розтягнулася в часі. Зараз обговорюється можливість експорту російського аміаку через ті ж канали по трубопроводу, який перетинає Україну. Тож ми наполегливо працювали разом, Туреччина та ООН, щоб мінімізувати вплив війни в Україні", - сказав Гутерріш.

Генеральний секретар ООН заявив, що світу потрібні російські добрива.

"Санкції не стосуються продовольства та добрив, і ми нам дуже потрібні російські добрива в той момент, коли ми спостерігаємо кризу ринку добрив", - додав Генсек.

Гутерріш розповів, що мав розмову з Путіним: "Я вважаю, що наші послання будуть дуже схожими, як коли ми працюємо з Україною, так і коли ми працюємо з Російською Федерацією, і інтереси Туреччини та інтереси ООН – це мир".