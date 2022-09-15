Обговорюється експорт російського аміаку через Україну, - Генсек ООН
Організація Об'єднаних Націй та Туреччина обговорюють можливий експорт російського аміаку через трубопровід в Україні
Про це розповів Генсек ООН Антоніу Гутерріш в інтерв’ю Anadolu.
"Чорноморська зернова ініціатива стала можливою завдяки посередництву Секретаріату ООН і Туреччини, Президент Ердоган і я особисто беремо участь у забезпеченні того, щоб вона тривала, щоб вона розтягнулася в часі. Зараз обговорюється можливість експорту російського аміаку через ті ж канали по трубопроводу, який перетинає Україну. Тож ми наполегливо працювали разом, Туреччина та ООН, щоб мінімізувати вплив війни в Україні", - сказав Гутерріш.
Генеральний секретар ООН заявив, що світу потрібні російські добрива.
"Санкції не стосуються продовольства та добрив, і ми нам дуже потрібні російські добрива в той момент, коли ми спостерігаємо кризу ринку добрив", - додав Генсек.
Гутерріш розповів, що мав розмову з Путіним: "Я вважаю, що наші послання будуть дуже схожими, як коли ми працюємо з Україною, так і коли ми працюємо з Російською Федерацією, і інтереси Туреччини та інтереси ООН – це мир".
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі.Загорівся морський порт.
- Пізніше і міністерство закордонних справ РФ визнало, що удару по морському порту в Одесі завдали російські військові.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, сторони обговорили можливість продовження "зернового коридору".
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