Про це пише Al-Arabiya.

Зазначається, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців. Літак із ними вже приземлився в арабській країні.

Посередником у цих перемовинах був саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман. Він напряму комунікував із Кремлем та українською стороною.

Відомо, що росіяни передали пʼятьох британців, одного марокканця, одного шведа, одного хорвата та двох американців. Їхніх імен поки не називають, але, ймовірно, росіяни відпустили громадянина Швеції Матіаса Густавссона, громадянина Хорватії Векослава Пребіга, громадян Великої Британії Джона Гардінґа, Ендрю Хілла, Ділана Хілі, Шона Піннера та Ейдена Есліна, громадянина Марокко Саадуна Брагіма, а також двох громадян США - Олександра Дрюке та Енді Хʼюна. Деяких із них бойовики на окупованому Донбасі вже встигли "засудити" до смертної кари.

20 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган, Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених. "200 заручників будуть обмінюватися за домовленістю між сторонами. Я думаю, що буде зроблений значний крок", - зазначив він.

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