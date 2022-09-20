Про це він говорить американському телеканалу PBS.

"В Узбекистані я зустрівся з президентом Путіним, і ми провели з ним дуже широкі дискусії. Він насправді показує мені, що готовий якнайшвидше закінчити це. Це було моє враження, адже те, як зараз все йде, є досить проблематичним, – зазначає Ердоган. – 200 заручників будуть обмінюватися за домовленістю між сторонами. Я думаю, що буде зроблений значний крок".

Також, на думку турецького президента, після завершення війни усі захоплені землі мають бути повернені Україні.

Путін образив Ердогана, назвавши прем'єр-міністром.

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