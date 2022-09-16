Це зафіксовано на відео брифінгу після зустрічі двох президентів.

Повідомляють також, що зустріч пройшла за зачиненими дверима й тривала 40 хвилин. Зокрема обговорювалося питання "зернової угоди".

У Самарканді лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Путін подякував китайському лідеру Сі Цзіньпіну за його "зважену позицію щодо України", а також розкритикував "жахливу" політику Вашингтона.

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