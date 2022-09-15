Путін зустрівся з очільником Китаю і подякував за "збалансовану позицію" щодо України
Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє Reuters.
Путін заявив, що Росія високо цінує збалансовану позицію КНР щодо української кризи. Також він заявив, що Москва твердо дотримується "політики одного Китаю" та засуджує США за провокації у тайванській протоці.
Сі у відповідь заявив, що Китай готовий разом з Росією вивести світ, що змінюється, на траєкторію сталого розвитку.
- Нагадаємо, Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани.
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