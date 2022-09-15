Про це йдеться у матеріалі на сайті CNN, присвяченому майбутній зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Узбекистані.

Лідери Китаю та РФ зустрінуться вперше після початку повномасштабної війни в Україні. На минулій зустрічі політики проголосили настання "нової ери" в міжнародних відносинах.

"Насправді, у Китаю (на відміну від США) немає інших великих впливових партнерів, на яких вони можуть покластися – в Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Безумовно, Росія є наймогутнішою державою, що тісно пов'язана з Китаєм. Тому Пекін турбує, що Росія перенапружується і це може підірвати їхні колективні зусилля з формування світового порядку", – цитує CNN Браяна Харта, наукового співробітника China Power Project в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Якщо Китай почне активно допомагати Росії в цій війні, то ризикує потрапити під західні санкції. Сі Цзіньпін не зацікавлений в цьому напередодні ХХ з'їзду партії. На цьому з'їзді він має намір переобратися на третій термін, а це вже порушує усталені норми. Відтак досі Пекін ретельно уникав військової допомоги Росії та інших дій, які могли би спровокувати західні санкції.

Харт вважає, що зараз особливо ретельно слід стежити за продажем зброї. Фахівець вважає, що Китай може спробувати відправити запчастини до озброєнь заплутаними маршрутами, які важко відстежити, щоб уникнути санкцій.