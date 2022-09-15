English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани, - CNN

Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани, - CNN

15 вересня, 2022 четвер
17:58
Світ Путін та Сі Цзіньпін

Легка перемога Путіна над Україною переконала би Китай у занепаді Заходу й послужила би приводом для нападу на Тайвань. Натомість невдача в Україні може викликати політичну нестабільність в кремлі, послабити Росію і в підсумку нашкодити планам Сі

Про це йдеться у матеріалі на сайті CNN, присвяченому майбутній зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Узбекистані.

Лідери Китаю та РФ зустрінуться вперше після початку повномасштабної війни в Україні. На минулій зустрічі політики проголосили настання "нової ери" в міжнародних відносинах.

"Насправді, у Китаю (на відміну від США) немає інших великих впливових партнерів, на яких вони можуть покластися – в Європі та Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Безумовно, Росія є наймогутнішою державою, що тісно пов'язана з Китаєм. Тому Пекін турбує, що Росія перенапружується і це може підірвати їхні колективні зусилля з формування світового порядку", – цитує CNN Браяна Харта, наукового співробітника China Power Project в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Якщо Китай почне активно допомагати Росії в цій війні, то ризикує потрапити під західні санкції. Сі Цзіньпін не зацікавлений в цьому напередодні ХХ з'їзду партії. На цьому з'їзді він має намір переобратися на третій термін, а це вже порушує усталені норми. Відтак досі Пекін ретельно уникав військової допомоги Росії та інших дій, які могли би спровокувати західні санкції.

Харт вважає, що зараз особливо ретельно слід стежити за продажем зброї. Фахівець вважає, що Китай може спробувати відправити запчастини до озброєнь заплутаними маршрутами, які важко відстежити, щоб уникнути санкцій.

  • Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва. Політики нібито планують обговорити війну в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Україна
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Володимир Сунгоркін
14 вересня, 2022 середа
У Росії раптово помер один з головних кремлівських пропагандистів
Акція в Єревані
14 вересня, 2022 середа
В Єревані масова акція протесту. Люди ламають ворота парламенту, вимагають імпічменту Пашиняна
14 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
15 вересня
19:29
Джавелін
У США уклали контракт на поставку понад 1800 Javelin, частина з яких піде в Україну
19:28
Зеленський
Учасник ДТП із президентським автомобілем був "під стимуляторами" – Подоляк
19:25
мавпяча віспа
В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп
19:17
Ані Лорак
"Швидко перевзулась". Під тиском обурених українців в Європі почали скасовувати концерти Ані Лорак
19:16
Військова журналістика
Російські пропагандисти підірвалися на окупованому Запоріжжі
19:16
Роджер Федерер
Тенісист Роджер Федерер оголосив про закінчення кар'єри
19:15
на фото: зруйнований дім
Били ракетами, авіацією та РСЗВ. Від обстрілів окупантів постраждали 20 населених пунктів України
19:05
гуманітарна допомога
 Мости,  генератори  і ноутбуки для школярів: Франція передасть Україні необхідну допомогу
19:05
Урсула фон дер Ляєн
Процес приєднання триває успішно. Урсула фон дер Ляєн оцінила темпи євроінтерграції України
19:00
російський окупант
Камери для полонених з іконами: на Харківщині ЗСУ показали штаб окупантів
18:53
Рамзан Кадиров
США запроваджують санкції проти Кадирова та його родини
18:52
ракети великої дальності ATACMS
США остерігаються надавати Україні ракетні системи ATACMS, - CNN
18:51
wizzair
Ретельно оцінили ризики. Wizz Air підтвердив переліт літака з аеропорту "Львів"
18:39
Київ
На Київщині у кар'єрі завтра проводитимуть вибухові роботи
18:37
Ексклюзив
Віктор Ягун
Російські військові масово вишукують лазівки, щоб не потрапити на фронт, - генерал-майор СБУ Ягун
18:34
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зеленський обговорив питання енергетичної безпеки з Урсулою фон дер Ляєн
18:30
COVID
У столиці за місяць кількість хворих на COVID-19 зросла у понад 7 разів
18:27
Зеленський пригостив Урсулу фон дер Ляєн кавунами й динями з деокупованої території Херсонщини
18:23
Антивоєнний мітинг у Росії
У Росії антивоєнні протести засуджує лише 38% громадян, а свободу слова підтримує майже 60%, - опитування "Левада-центр"
18:22
окупанти Маріуполь
Усіх відправили на фронт: в окупованій Горлівці не залишилося чоловіків, - розвідка
18:16
Оновлено
Ракетний удар по гідротехнічних спорудах. Кривий Ріг
Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу: приліт у районі гідротехнічних споруд
18:11
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо
Президент Фінляндії пропонує скасувати спрощений візовий режим для росіян, які купують нерухомість у країні
18:00
Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО
17:55
Маріуполь
"Як печерні люди – без води та світла": мешканці окупованого Маріуполя вийшли на протести
17:53
екстренка
USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років
17:48
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Росіяни втратили потенціал для наступу і масованих обстрілів, - солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Петрівський
17:45
Cпецпризначенці СБУ показали, як з безпілотників знищили ворожу техніку на Херсонщині
17:23
вугілля порт
Грецьке судно доправляло вугілля з РФ в обхід санкцій ЄС, – Bloomberg
17:22
Харківщина
Поповнювали запаси "хоробрості": на Харківщині в одному з райвідділів поліції окупанти варили самогон
17:13
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та посол США в Україні Бріджит Брінк
РНБО презентувала послу США модуль системи "СОТА" для контролю наданої Україні зброї
17:11
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
США та ЄС посилюють тиск на Туреччину щодо дотримання санкцій проти Росії, - Financial Times
17:08
РСЗВ Mars II
Німеччина надасть Україні ще дві РСЗВ Mars II і 50 бронеавтомобілів Dingo, в яких раніше відмовила
17:05
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:57
Презентація збірки творів художниці Любові Панченко
"Маркер, який може вирізняти українців": у Києві презентували першу збірку творів художниці Любові Панченко
16:56
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США закликали Китай не підтримувати Москву у війні проти України
16:53
Олег Царьов
Царьову і ще двом колаборантам повідомили про підозру в держзраді й незаконному перетині кордону
16:41
Онука
Зібрали 1 млн грн: гурт ONUKA став хедлайнером вечора Ukrainian Night у Лісабоні
16:41
Порошенко вшанував пам’ять телеоператора Олексія Юрченка, який загинув під час звільнення Балаклії
16:35
Європарламент
Угорщину більше не можна розглядати як демократію, - Європарламент
16:30
путін путлер
Мундепів із Петербурга, які вимагали звинуватити Путіна у держзраді, оштрафували за дискредитацію
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV