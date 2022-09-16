Про це інформує Reuters із посиланням на джерело в уряді Узбекистану.

Це перша поїздка Сі Цзіньпіна за кордонну з початку пандемії. Цього тижня Лідер Китаю бере участь у зустрічі Шанхайської організації співробітництва під керівництвом Китаю та Росії в узбецькому місті Самарканд.

"Однак його не було на групових фотографіях, опублікованих пізно увечері в четвер, коли лідери, включаючи президента Росії Володимира Путіна та президента Туреччини Тайїпа Ердогана, пішли на вечерю", - повідомляє видання.

Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна через політику щодо COVID-19.

69-річний Сі Цзіньпін збирається отримати історичний третій термін лідерства на з'їзді Комуністичної партії наступного місяця.