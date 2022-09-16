Сі Цзіньпін пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на саміті Шанхайської організації
Лідер Китаю Сі Цзіньпін утримався від участі у вечері за участю 11 глав держав на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді, як запобіжний захід щодо COVID -19
Про це інформує Reuters із посиланням на джерело в уряді Узбекистану.
Це перша поїздка Сі Цзіньпіна за кордонну з початку пандемії. Цього тижня Лідер Китаю бере участь у зустрічі Шанхайської організації співробітництва під керівництвом Китаю та Росії в узбецькому місті Самарканд.
"Однак його не було на групових фотографіях, опублікованих пізно увечері в четвер, коли лідери, включаючи президента Росії Володимира Путіна та президента Туреччини Тайїпа Ердогана, пішли на вечерю", - повідомляє видання.
Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна через політику щодо COVID-19.
69-річний Сі Цзіньпін збирається отримати історичний третій термін лідерства на з'їзді Комуністичної партії наступного місяця.
- Нагадаємо, Сі Цзіньпін і Путін хочуть створити новий світовий порядок, але невдача Росії в Україні може зіпсувати їхні плани.
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- Президент Росії Володимир Путін зустрівся в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) з головою КНР Сі Цзіньпіном.
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