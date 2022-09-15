США закликали Китай не підтримувати Москву у війні проти України
У четвер Білий дім закликав Китай не підтримувати РФ у її війні проти України, заявивши, що всі повинні виступати проти агресії Москви, а не залишатися осторонь
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Джона Кірбі, стратегічного координатора Ради національної безпеки Білого дому з комунікацій на тлі зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Росії Владіміром Путіним на саміті в Узбекистані.
"Ми не вважаємо, що хтось має бути осторонь. Увесь світ має стати проти того, що робить Путін. Зараз не час для будь-яких звичних справ з Путіним", - наголосив він.
Відомо, що Сі Цзіньпін і Путін зустрілися на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в своїй першій зустрічі віч-на-віч після вторгнення російських військ в Україну в лютому.
Кірбі сказав, що ще невідомо, наскільки Китай підтримає війну Росії, зазначивши, що Пекін не вдався до матеріальної підтримки Путіна і не порушив санкції проти Москви.
- 20 серпня журналіст Віталій Портников зауважив, що Китаю потрібно, щоб Захід був принижений, а зробити це можна лише повною перемогою Росії над Україною. Росія і Китай з авторитарними режимами є абсолютно логічними союзниками, тому Китай у цій війні не є нейтральним.
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