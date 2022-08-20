Китай хоче, щоб Росія перемогла, - Портников

Про це йдеться в етері Еспресо.

"Китай хоче, щоб Росія перемогла у цій війні, тому що він вважає, що це війна з Заходом. Китай хоче, аби Росія поклала Захід на обидві лопатки, щоб почувати себе вільно у районі Тайваньської протоки та вважати, що у США не буде моральної сили відповідати на військову спробу вирішення проблеми навколо Тайваню. Тому Китаю потрібно, щоб Захід був принижений, а зробити це можна лише повною перемогою Росії над Україною. Китай ні яка не нейтральна держава, він думає про власні інтереси", - зазначив журналіст.

Віталій Портников зауважив, що в інтересах Китаю ще і те, що Росія виснажиться у війні, тому що Китаю потрібен сателіт, який буде повністю залежати від нього.

"Також Росія створює ядерну парасольку для Китаю, тому що кількість ядерного арсеналу Китаю не порівняти з арсеналом США, відповідно, Росія з одного боку країна з маленькою економікою та низьким цивілізаційним рівнем, а з іншого - РФ саме та країна, яка може захистити Китай, якщо він вирішить піти на серйозну конфронтацію з США. Зрозуміло, що Росія і Китай з авторитарними режимами є абсолютно логічними союзниками, тому Китай у цій війні не є нейтральним. Хоча Китай не хотів би руйнування західної економіки та ухвалювати якісь кроки, які призведуть до санкції для китайських компаній, тобто Китай – це обережний союзник Росії, але союзник", - пояснив Портников.