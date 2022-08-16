У МЗС України переконані, що Китай поки "зберігає нейтралітет" щодо Росії
Китай продовжує підтримувати нейтралітет щодо війни Росії проти України
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Гордон".
Він зазначив, що Пекін не допомагає ані Україні, ані Росії.
"Китай поки зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так жадає Росія, Китай дотримується нейтралітету", - сказав міністр.
- Також Кулеба висловився і щодо скасування віз для росіян, зазначивши, що ключовими є рішення сусідніх з РФ держав Фінляндії, Польщі та країн Балтії: "Ключовим є ухвалення рішення хоч би цими країнами, а потім уже дотискатимемо повноцінне рішення ЄС".
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