Скасування віз для росіян: ключовими є рішення Фінляндії, Польщі та країн Балтії, - Кулеба
Головне зараз перекрити росіянам виїзд через сусідні країни Європи, а далі можна дотискати загальне рішення ЄС
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".
Кулеба вважає, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.
"Що таке в'їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд – машиною, поїздом, автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу... Ключовим є ухвалення рішення хоч би цими країнами, а потім уже дотискатимемо повноцінне рішення" - пояснив він.
На запитання, як не перекрити в'їзд до Європи росіянам, які підтримують Україну, глава МЗС сказав:
"У кожній країні є статус політичного біженця. Друге – виключення на в'їзд із гуманітарних причин. Тобто ми маємо розуміти, що реально говоримо про поодинокі випадки. І у цьому трагедія Росії сучасної, тому що вони кількість розсудливих людей звели до поодиноких випадків. Я впевнений, що для них (росіян, які підтримують Україну, –ред.) може бути знайдено рішення на гуманітарних підставах. Але загалом російський народ поділяє відповідальність із президентом Путіним за цю війну".
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