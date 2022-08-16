Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Кулеба вважає, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.

"Що таке в'їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд – машиною, поїздом, автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу... Ключовим є ухвалення рішення хоч би цими країнами, а потім уже дотискатимемо повноцінне рішення" - пояснив він.

На запитання, як не перекрити в'їзд до Європи росіянам, які підтримують Україну, глава МЗС сказав:

"У кожній країні є статус політичного біженця. Друге – виключення на в'їзд із гуманітарних причин. Тобто ми маємо розуміти, що реально говоримо про поодинокі випадки. І у цьому трагедія Росії сучасної, тому що вони кількість розсудливих людей звели до поодиноких випадків. Я впевнений, що для них (росіян, які підтримують Україну, –ред.) може бути знайдено рішення на гуманітарних підставах. Але загалом російський народ поділяє відповідальність із президентом Путіним за цю війну".

9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас вкотре закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

Не можна перетворювати Європу на супермаркет, - Зеленський підтримує припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії.

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