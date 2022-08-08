Про це інформує Yle.

Прем'єр-міністерка Санна Марін підтримує обмеження поїздок росіян до Фінляндії та інших країн ЄС та сподівається, що країни ЄС разом розв'яжуть це питання, адже фінський кордон можна перетинати з візою будь-якої країни Шенгену.



"Це неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами", - заявила Марін.



Як відомо, російський кордон відкрили для туризму у липні, одразу після закінчення обмежень, повʼязаних з пандемією.



За словами Марін, питання пересування росіян обговорювалося на самітах ЄС усю весну. На туризм санкції поки що не поширювалися. На думку Марін, відповідну дискусію слід продовжити в Європейській Раді.



"Я вірю, що на наступних засіданнях Європейської Ради це питання буде підійматися ще гостріше. Моя особиста позиція – туризм треба обмежувати", - сказала премʼєрка.



Фінляндія також може сама втрутитися в ситуацію та ускладнити росіянам процес отримання туристичних віз, про що раніше вже говорив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто.



За словами Марін, обговорення всередині уряду, а також уточнення законодавчої бази триває.

"Я особисто хотіла б бачити розв'язання цього питання на загальноєвропейському рівні", – сказала премʼєр-міністерка.



На її думку, необхідно також з'ясувати, чи потрібно змінювати закон, щоб Фінляндія могла приймати рішення про власні національні санкції у виняткових ситуаціях.

