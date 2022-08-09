Премʼєрка Естонії Каллас закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу
Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала країни перестати видавати громадянам РФ туристичні візи
Про це політикиня написала у твітері.
"Припиніть видачу туристичних віз росіянам. Поїздки в Європу – це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусідні з Росією держави несуть тягар (Фіндяндія, Естонія, Латвія – єдині точки доступу). Час припинити російський туризм", - написала Каллас.
- Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.58
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.09
- Актуальне
- Важливе