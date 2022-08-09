Про це політикиня написала у твітері.

"Припиніть видачу туристичних віз росіянам. Поїздки в Європу – це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусідні з Росією держави несуть тягар (Фіндяндія, Естонія, Латвія – єдині точки доступу). Час припинити російський туризм", - написала Каллас.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС

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