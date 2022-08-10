Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам

Про це йдеться у твіттері Кулеби.

"Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. Президент Зеленський абсолютно правильно наполягає на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки не навчаться їх поважати" - написав він.

Європа закривається для росіян, багато країн припинили приймати заявки на візу, а деякі країни запровадили обмеження. Болгарія зупинила видачу віз для російських туристів та власників нерухомості. Данія видає візи лише для офіційних візитів.

Нідерланди розглядають видачу з гуманітарних причин. У Фінляндії ідея заборони віз для росіян обговорюється на рівні парламенту, більшість громадян це підтримують. Норвегія офіційної заборони не має, але термін розгляду документів значно збільшено (до 45 днів).

9 серпня премʼєрка Естонії Каллас закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу. "Поїздки в Європу – це привілей, а не право людини. Авіасполучення з Росією припинено. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусідні з Росією держави несуть тягар (Фіндяндія, Естонія, Латвія – єдині точки доступу). Час припинити російський туризм", - написала Каллас.

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