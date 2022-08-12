Не можна перетворювати Європу на супермаркет, - Зеленський підтримує припинення видачі шенгенських віз громадянам Росії
Президент України Володимир Зеленський виступає за те, щоб російські вбивці та їхні прихильники не мали можливості відвідати Європу
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терориста", - сказав Зеленський.
За словами президента України, має бути гарантія, що російські вбивці і їхні прихильники не користуватимуться шенгенськими візами.
"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян РФ справедливі, й всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.
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