Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Європі питання про візи для громадян держави-терориста", - сказав Зеленський.

За словами президента України, має бути гарантія, що російські вбивці і їхні прихильники не користуватимуться шенгенськими візами.

"По-перше, має бути гарантія, що російські вбивці й посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить – головне, щоб людина просто розплатилася за товари. Тому візові обмеження для громадян РФ справедливі, й всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати", - йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

9 серпня, премʼєрка Естонії Каллас вкотре закликала припинити видавати росіянам туристичні візи в Європу.

Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb