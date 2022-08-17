Китай візьме участь у військових навчаннях Росії "Схід-2022"

Про це повідомляє Міністерство оборони Китаю.

"Китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці", - заявили у відомстві.

Зазначається, що "навчання не пов'язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".

На навчаннях "Схід-2022" повинні відпрацювати "питання застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки в Східному регіоні".

Крім Китаю в навчаннях візьмуть участь: Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни.

Міноборони РФ повідомило, що навчання пройдуть на полігонах Східного військового округу: Біджанський, Бурдуни, Бухта Анна, Гарячі Ключі, Князе-Волконський, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельський, Сергіївський, Телемба, Успенівський і Цугол.

4 серпня у пресслужбі міноборони Білорусі заявили, що військовий контингент країни долучиться до стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022", які відбуватимуться на території Російської Федерації. Від збройних сил Білорусі до навчань планують долучити понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад західного оперативного командування.

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