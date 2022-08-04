Понад 250 військових Білорусі візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022" на території РФ

Про це повідомили у пресслужбі міноборони Білорусі.

Від збройних сил Білорусі до навчань планують долучити понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад західного оперативного командування.

Практичні дії навчань, як зазначають у міноборони Білорусі, відбуватимуться на 13 полігонах Східного військового округу в період із 30 серпня до 5 вересня.

Керівником навчань призначено начальника генерального штабу збройних сил Росії генерала армії Валерія Герасимова.

Російські військові навчання "Схід-2022" будуть першими після початку повномасштабної війни з Україною. Попередні відбувалися 19 лютого під орудою Володимира Путіна й у присутності Олександра Лукашенка.

У міноборони Росії акцентували, що "низка закордонних ЗМІ поширює недостовірну інформацію про проведення нібито якихось мобілізаційних заходів". Мовляв, це не відповідає дійсності, і "до проведення спеціальної військової операції залучається лише частина збройних сил РФ".

У збройних силах Росії існує система щорічних стратегічних навчань з чотирирічною ротацією: "Центр-2019", "Кавказ-2020", "Захід-2021", "Схід-2022".

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