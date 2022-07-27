Росія проведе стратегічні військові навчання "Схід-2022"

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністерство оборони РФ

Міністерство оборони РФ оголосило про проведення регулярних стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022", які відбудуться від 30 серпня по 5 вересня у Східному військовому окрузі Росії. Мова про навчання за участі військ округу, ВДВ та далекої авіації, а також військових контингентів інших держав.

Спостерігачі наголошують, що "Схід-2022" – це перші російські військові навчання після початку повномасштабної війни з Україною. Попередні великі маневри проходили 19 лютого під орудою Володимира Путіна та у присутності Олександра Лукашенка.

Водночас Міноборони Росії акцентувало, що "низка закордонних ЗМІ поширює недостовірну інформацію про проведення нібито якихось мобілізаційних заходів". Мовляв, це не відповідає дійсності, і "до проведення спеціальної військової операції залучається лише частина збройних сил РФ".

У збройних силах Росії існує система щорічних стратегічних навчань з чотирирічною ротацією: "Центр-2019", "Кавказ-2020", "Захід-2021", "Схід-2022".

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