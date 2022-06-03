У Тихому океані РФ розпочала військові навчання, - росЗМІ
Повідомляється, що Тихоокеанський флот РФ розгорнув понад 40 бойових кораблів, а також 20 літаків та гелікоптерів для навчання
Про це інформують в російських засобах масової інформації.
У Тихому океані в акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери та судна постачання.
Відомо, що корабельні групи спільно з морською авіацією РФ проведуть пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі. Також виконають навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.
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