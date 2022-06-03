Про це інформують в російських засобах масової інформації.

У Тихому океані в акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери та судна постачання.

Відомо, що корабельні групи спільно з морською авіацією РФ проведуть пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі. Також виконають навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.

Окупанти виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту, змушуючи їх вимикати системи ідентифікації.

30 травня список кораблів, якими Росія намагається вивезти і продати крадене в Україні зерно та інші товари, передали раднику президента Туреччини.

2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

В лютому корабель Чорноморського флоту Росії знищив свій військовий літак у акваторії Чорного моря.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb