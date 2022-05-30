Туреччина отримала список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене українське зерно, - Джемілєв
Список кораблів, якими Росія намагається вивезти і продати крадене в Україні зерно та інші товари, передали раднику Президента Туреччини
Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.
"Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що за нашою інформацією, даними української розвідки, росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари, провозить в т.ч. через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччин", - сказав Джемілєв.
За його словами, Туреччині було передано список кораблів, які зокрема крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.
"Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль, - розповів лідер кримськотатарського народ
Він додав, що турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність вирішення всіх проблемних питань.
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