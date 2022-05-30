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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Туреччина отримала список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене українське зерно, - Джемілєв

Туреччина отримала список кораблів, якими Росія намагається вивезти в інші країни та продати крадене українське зерно, - Джемілєв

30 травня, 2022 понедiлок
07:49
війна з Росією корабль із зерном

Список кораблів, якими Росія намагається вивезти і продати крадене в Україні зерно та інші товари, передали раднику Президента Туреччини

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

"Одне з обговорюваних питань було пов’язане з тим, що за нашою інформацією, даними української розвідки, росія крадену на окупованих територіях пшеницю та інші товари, провозить в т.ч. через порти Туреччини. Хоча чотири роки тому було прийняте рішення, що ніякі кораблі, що відвідують порти на окупованих територіях, в першу чергу маються на увазі порти в Криму, не можуть прийнятися та обслуговуватися в портах Туреччин", - сказав Джемілєв.

За його словами, Туреччині було передано список кораблів, які зокрема крадену пшеницю з Херсонської області через Севастополь, а потім порти Туреччини вивозили та намагалися продати Туреччині, Сирії та Єгипту.

"Ми домовились, що вони візьмуть це під контроль, - розповів лідер кримськотатарського народ

Він додав, що турецька сторона продемонструвала повне взаєморозуміння та готовність вирішення всіх проблемних питань.

  • Як ми вже писали, росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії, - CNN
  • 24 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України.
  • Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтримала ідею відправки військових кораблів королівського флоту в Чорне море для супроводу суден із українським зерном із Одеси.

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