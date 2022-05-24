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Британія готова відправити військові кораблі у Чорне море для супроводу суден з українським зерном, - The Times

24 травня, 2022 вiвторок
09:30
Економіка корабель НАТО

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтримала ідею відправки військових кораблів королівського флоту в Чорне море для супроводу суден із українським зерном із Одеси

Про це повідомляє The Times

Джерело видання стверджує, що Трасс схвалила ідею відправки британських військових кораблів для супроводу суден із зерном із Одеси. Співрозмовник зазначив, що аби остаточно ухвалити це рішення, Лондон чекає на згоди з боку США. Також ідею має підтримати Туреччина, яка з квітня закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

Крім цього, західні посадовці остерігаються, що зерно не вдасться вивезти без домовленості з Росією, через ризик виникнення у Чорному морі інцидентів. 

З ініціативою про експорт зерна з Одеси виступила Литва, яка запропонувала 

створити для цього коаліцію, до якої можуть увійти деякі члени НАТО та країни, які потребують постачання зерна.

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Туреччина
Чорне море
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Велика Британія
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Босфор
російська агресія
Дарданели
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