Про це повідомляє The Times.

Джерело видання стверджує, що Трасс схвалила ідею відправки британських військових кораблів для супроводу суден із зерном із Одеси. Співрозмовник зазначив, що аби остаточно ухвалити це рішення, Лондон чекає на згоди з боку США. Також ідею має підтримати Туреччина, яка з квітня закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

Крім цього, західні посадовці остерігаються, що зерно не вдасться вивезти без домовленості з Росією, через ризик виникнення у Чорному морі інцидентів.

З ініціативою про експорт зерна з Одеси виступила Литва, яка запропонувала

створити для цього коаліцію, до якої можуть увійти деякі члени НАТО та країни, які потребують постачання зерна.

23 травня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс запропонував провести військово-морську операцію, щоб вивезти зерно з України для запобігання світовій продовольчій кризі.

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