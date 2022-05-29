Росіяни вивозять вкрадене в Україні зерно до Сирії, - CNN

Про це пише CNN.

Видання повідомляє, що це одне з трьох суден, на які вантажили зерно в Криму. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а згодом відстежили, як він проходив через протоку Босфор і на південь уздовж узбережжя Туреччини. Підраховано, що судно може перевозити близько 30 000 тонн зерна. ЗМІ зазначили, що це російський вантажний корабель "Матрос Позиніч", окрім цього корабля ще одне судно також завантажували зерном у Криму.

Раніше CNN повідомляло, що колони вантажівок перевозили зерно з ферм і силосів на півдні України до Криму. Українська влада підрахувала, що російські війська в окупованих районах захопили понад 400 тис. тонн зерна.

Додають, що крадіжки зерна загрожують цьогорічному врожаю в Україні, яка є однією з найважливіших країн-виробників зерна у світі. Ціна пшениці на світових ринках становить близько 400 доларів за тонну і цього року різко зросла.

1 травня окупанти викрадали в українських фермерів зерно на тимчасово окупованих територіях України.

11 травня Росія вивезла у Крим зерно з Енергодара, крадуть також овочі та насіння соняшника.

18 травня у Маріуполі росіяни намагалися відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно метал і глину на десятки мільйонів доларів.

24 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс підтримала ідею відправки військових кораблів королівського флоту в Чорне море для супроводу суден із українським зерном із Одеси.

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