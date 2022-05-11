Росія вивезла у Крим зерно з Енергодару, крадуть також овочі та насіння соняшника
З Енергодару в напрямку Криму вирушила колона російських вантажівок, які були наповнені зерном
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Для транспортування у Крим також готують зерно, яке знаходиться у Пологах.
"Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З Поліг зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію. З Енергодара під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони – окупований Крим. Окрім зерна окупанти вивозять до Криму викрадені в Україні овочі", - йдеться у звіті.
Росіяни прагнуть знищити також й історію України. Генррокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в окупованому Мелітополі.
У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. Серед викраденого майна була колекція скіфського золота, яке знайшли у 50-х роках минулого сторіччя.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 8 травня стало відомо, що окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області.
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