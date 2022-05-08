Окупанти вивозять олію з заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області, – Денісова
Окупанти вивозять олію з Пологівського олійноекстракційного заводу, який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у фейсбук.
"Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод. Наразі звідти вивозять олію", – написала вона.
Це порушує Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином згідно за Римським статом міжнародного кримінального суду.
Завод мав поставити цю олію іноземним партнерам. До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району.
"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", – нагадала Денісова.
Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів.
- Нагадаємо, найбільший у світі виробник пальмової олії заборонив експорт через війну в Україні.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе