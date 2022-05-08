Окупанти вивозять олію з заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області, – Денісова

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у фейсбук.

"Російські загарбники викрадають українську продукцію з тимчасово захоплених територій Запорізької області. Їхньої черговою жертвою став Пологівський олійноекстракційний завод. Наразі звідти вивозять олію", – написала вона.

Це порушує Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином згідно за Римським статом міжнародного кримінального суду.

Завод мав поставити цю олію іноземним партнерам. До окупації це було одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств Пологівського району.

"Україна є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії. З початку російської воєнної агресії експорт зупинився. У Європі вже готуються до дефіциту цього продукту", – нагадала Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів.

Нагадаємо, найбільший у світі виробник пальмової олії заборонив експорт через війну в Україні.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

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