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Напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі, - ООН

11 березня, 2022 п'ятниця
20:19
війна з Росією пшениця

Україна та Росія забезпечують понад третину світового експорту пшениці, рівень якого внаслідок військових дій та санкцій може істотно впасти

Про це пише The Wall street journal з посиланням на звіт експертів Римської продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), інформує Еспресо.TV

Вони зазначають, що близько 13 мільйонів людей у всьому світі можуть зіткнутися з нестачею продовольства, тоді як міжнародні ціни на продукти харчування та корми для тварин можуть зрости до 22% цього року та 2023 року внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Адже Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, а Україна – п’ятим за величиною. Обидві країни разом забезпечують понад одну третину світового експорту зернових.

Масове переміщення населення, викликане війною, може зробити неможливим для України зібрати врожай цього року, в той час як перспективи російського експорту в наступному році залишаються невизначеними.

"Ймовірні збої в сільськогосподарській діяльності цих двох основних експортерів основних товарів можуть серйозно посилити продовольчу безпеку в усьому світі, коли міжнародні ціни на продукти харчування та сировину вже високі та нестабільні", – сказав генеральний директор ФАО Цюй Дунъю.

Основним фактором ризику, на який наголосила ФАО, є те, чи зможуть фермери в Україні зібрати зернові культури в червні. Крім того, наразі закриті українські чорноморські порти, звідки відходять судна, які перевозять зернові. Експорт продукції залізницею буде неможливим.

Агентство заявило, що не очікує серйозних збоїв у сільськогосподарському виробництві в Росії в короткостроковій перспективі, але зазначило, що витрати на сільськогосподарське виробництво можуть зрости в Росії в результаті міжнародних фінансових санкцій, що призведе до зростання цін.

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ООН
голод
зернові
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